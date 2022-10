Tremendo regalazo de Andrea Valdiri a una de sus empleadas por su cumpleaños

Andrea Valdiri siempre está dando de qué hablar en las redes sociales, pero en esta oportunidad ha sido gracias a su gran corazón y querer premiar a una de sus empleadas quien ha trabajado para ella durante más de 7 años.

La empresaria suele ser bastante activa en su cuenta personal de Instagram, por ese motivo en esta red decidió compartir una serie de historias en las que mostró el enorme festejo de cumpleaños que le tenía preparado a Kelly.

En un principio se observó que Andrea Valdiri contrató a una persona para que maquillara y peinara a la cumpleañera. Luego, reunidos con amigos y familiares le regalaron una tremenda serenata la cual Kelly disfrutó al máximo pues bailó algunas de las canciones.

Sin embargo, la sorpresas no habían acabado y así lo dejó claro la influencer al compartir un video en el que está a las afueras de su casa con algunas personas esperando el regalazo que le iba a dar a su empleada.

Alguno segundo más tarde la mujer salió por la puerta con los ojos tapados con una venda y luego se le reveló la sorpresa, que se trataba nada más ni nada menos que de un hermoso carro de color vinotinto.

Ante este regalo, Kelly solamente abrazó a Andrea y al borde de las lágrimas le agradeció por darle tanto.

Así mismo, la empresaria aprovechó para dejar un mensaje con una enseñanza en sus historias de Instagram, pues allí escribió: "Porque no alcanzan los regalos materiales para agradecer a cada uno de los que trabajan alrededor mío; a tí Kelly, que por más de 7 años has tenido mucha paciencia y amor por lo que haces, has cuidado de mis hijas, mis mayores tesoros...".

Continuó escribiendo: "Reconozco que soy lo que soy por estas personas que se han mantenido leales, no a mi, sino a su esencia...".

Finalizó con un mensaje referido a los jefes: "Un buen jefe no es el que pague mejor, es el que sabe que su equipo es su mayor valor...".

Mensaje Andrea Valdiri /Foto: Instagram Mensaje Andrea Valdiri

