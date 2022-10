Desgarrador video: grave accidente de famosa agrupación vallenata deja una persona fallecida

El vallenato nuevamente está de luto por cuenta de un terrible accidente ocurrido en la noche de este viernes en la vía que comunica a Barranquilla con Medellín, luego de que el bus en el que se movilizaba la agrupación se volcara.

Se trata de la famosa agrupación de la cantante Natalia Curvelo, que, según las versiones preliminares, se habría siniestrado luego de que el conductor del vehículo perdiera el control en una curva.

Aunque la joven no se movilizaba en el bus, a los pocos minutos fue confirmada la muerte de Alfredo Curvelo, hermano de la artista y quien también hacía parte de la agrupación

La noticia se dio a conocer luego de que empezaran a circular imágenes del vehículo siniestrado que daban cuenta del fatal accidente, además, tras enterarse, Natalia hizo una dolorosa transmisión en vivo en su cuenta de Instagram contando en medio del llanto el hecho; pidió a sus seguidores que oraran. La joven para el momento no estaba enterada de la muerte de su hermano.

“La angustia horrible que tengo, todos los muchachos gracias a Dios están bien, excepto mi hermano y ‘Tabo’, que es mi estilista… Los estoy viendo, el bus está ahí volcado”, mencionaba la joven entre lágrimas.

“Yo necesito que mi hermanito y mi amigo estén bien. No voy a decir lo contrario hasta que no los saquen, no me atrevo. Esto es horrible, tengo una angustia muy fea”, añadió.

La promesa vallenata además contó que el accidente sucedió a hora y media de llegar a Medellín tras varias horas de viaje desde Barranquilla.

Al parecer, la joven llegó hasta al lugar mientras su hermano Alfredo y Gustavo Rodríguez, su estilista, continuaban atrapados dentro del vehículo. Al parecer, rescatistas no los habrían podido liberar dada la dificultad del terreno tras el accidente.

