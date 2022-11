Valerie Domínguez destapa por completo su retaguardia tonificada

Valerie Domínguez es sin lugar a dudas una de las mujeres más hermosas que hay en las redes sociales y quien con el paso de los años se ha sabido ganar el cariño de sus millones de seguidores al ser 'relajada' para hablar de diferentes temas.

Por ese motivo, hace poco decidió publicar en su cuenta personal de Instagram una galería de fotos mostrando varias situaciones que vive en su día a día, pero sin lugar a dudas, la primera fotografía se robó todas las miradas de los internautas.

La exreina posó 'sin nadita de ropa' y solamente se tapó con una toalla después de darse una ducha, sin embargo, su gran y tonificada retaguardia quedó a la vista de muchos poniendo a volar de esta forma la imaginación sus fans.

Junto a su posteo, Valerie Domínguez dejó un mensaje asegurando que cada quien es responsable de lo que publica en las redes sociales: "Crónica de un 🍑 anunciado!. Este lo pones, lo quitas, lo muestras o lo escondes bajo tus propios términos. Fin del comunicado. Ah! Y lo pones a hacer yoga! 🤪🙏🏼".

Hasta el momento su posteo tiene más de 71 mil me gusta y miles de comentarios halagando su belleza a pocos meses de dar a luz a su hijo Thiago, mientras que otros la criticaron por mostrar su cuerpo.

"Eres una escultura ambulante ❤️", "No mamita….QUE NALGAS! REGIA mi Val 😁✨✨🙌🏻🔥🔥", "Yo con ese culo, saldría en tanga todos los días 🔥🔥🔥🔥", "Por qué todas muestran es el 🍑 es que no hay otra cosa que mostrar como las acciones, el corazón que le pongan al día a día, o mejor no muestren nada con todo respeto lo digo 🙏", son las opiniones de algunos usuarios de Instagram.

Por otro lado, recordemos que la actriz suele ser bastante activa en su Instagram junto a su pareja, el empresario Juan David Echeverry, con quien graba videos divertidos y quien le pidió hace poco en un posteo de la red social tener una hija, causando risas entre los internautas. Lo que él escribió fue: "Estoy recogiendo likes para encargar La Niña, me ayudan?? 😢", a lo que Valerie le respondió que hasta ese punto había llegado para pedirle una niña.

