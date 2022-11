Video: actriz de Pasión de gavilanes fue diagnosticada con cáncer

Kristina Lilley, recordada por personificar a Gabriela Elizondo la reconocida producción ‘Pasión de Gavilanes’, reveló este martes a través de sus redes sociales que padece cáncer de mama.

Vale la pena mencionar que a la actriz, de 59 años, nacida en Estados Unidos y con nacionalidad colombiana, es la tercera vez que le identifican cáncer en su cuerpo; sin embargo, su reciente lucha viene desde hace dos meses.

“Mi despertar es para contarles mi historia. Momentos difíciles que poco a poco se van superando. Gracias por escuchar”, escribió la artista en la descripción de su revelador video. Además, mencionó que ya fue sometida a una mastectomía doble (extirpación de sus senos).

Y agregó: "Hace dos meses me volvieron a diagnosticar un cáncer de seno. Rápidamente tuve todos los exámenes, la cita con la cirujana. Me hicieron mastectomía doble y ahora me falta la cita con la oncóloga. Y bueno hacer lo que hay que hacer".

Pese a la delicadeza de la noticia, la actriz recordada por su papel antagónico en Pasión de Gavilanes, aprovechó para enviar un mensaje a todas las mujeres y recordarles la importancia de realizarse el autoexamen. Así mismo, mencionó que no se referirá más al tema.

“No voy a leer comentarios, no voy a responder opiniones”, detalló, haciendo referencia a que solo quería abrir su corazón y contar su historia.

"De esto yo aprendo que nosotras no somos fuertes ni guerreras, somos mujeres que aceptamos nuestra vulnerabilidad, aceptamos nuestras emociones y eso es lo que me hace fuerte”, puntualizó Lilley.

La publicación en poco tiempo recibió cientos de comentarios de seguidores, amigos y colegas que no dudaron en dejarle mensajes de ánimo, pronta recuperación y fuerza para salir bien librada de esta enfermedad.

