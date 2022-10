Video: Ana Karina Soto terminó con "chicharrón" en centrales de riesgo; pidió ayuda a sus seguidores

Ana Karina Soto reveló a través de redes sociales que tras querer adquirir un préstamo se enteró que se encuentra reportada en centrales de riego financieras, por lo que acudió a la ayuda de sus seguidores, según ella, porque desconoce sobre la supuesta deuda pendiente.

La presentadora contó a través de sus historias de Instagram la incidencia por la que estaría pasando y aclaró que desconoce la compañía que la habría reportado; ni sabe de qué se trata.

Al parecer todo ocurrió cuando Soto se acercó a una entidad bancaria para solicitar un préstamo junto a su hermano; sin embargo, este le fue negado. La sorpresa llegó después con un correo en el que, aparentemente, le detallaban qué había ocurrido.

“Necesito pedirles un favor urgente, urgente, urgente. Imagínense que estoy solicitando un préstamo con mi hermano y ustedes saben que a uno le hacen un estudio. Aparezco reportada por una empresa Bell Star S.A. No la conozco, no tengo ni idea, nunca he hecho negocios con esa empresa, no le debo un peso a esa empresa, según yo”, inicio contando la presentadora.

Aunque Ana Karina dejó claro que no sabe nada de la compañía, investigando supo que “maneja L’Bel, ésika y Cyzone”.

Al respecto, la también empresaria decidió acudir a sus seguidores para que le ayuden a comunicarse con la empresa que le estaría generando el reporte negativo, pues ha intentado acudir a sus canales de ayuda pero no dan respuesta.

“No tengo ni idea porque jamás en mi vida he hecho negocios con ellos. Entonces, es muy extraño que aparezca el reporte, directamente de esa empresa”, agregó.



