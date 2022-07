VIDEO: Anuel y Yailin pasaron un mal momento en concierto cuando el público les recordó a Karol G

Por medio de las redes sociales se viralizó un video en el que queda en evidencia el mal momento que vivió la pareja de esposos conformada por Anuel AA y Yailin durante uno de sus conciertos.

En la filmación se puede ver que ambos estaban en el escenario y de un momento a otro el puertorriqueño menciona el país de su pareja, quien lo acompañaba allí, a lo que el público responde gritando el nombre de Karol G .

Algunos segundos más adelante, Anuel vuelve a gritar el nombre de un país y los asistentes al show de nuevo mencionan a la paisa.

Ante esta incómoda situación, Yailin solo sonreía, pero se le veía algo incómoda.

El video fue rescatado por la cuenta llamada Rastreandofamosos y allí varios internautas opinaron al respecto: "La gente si es pesada ! No entiendo por qué la gente se aferra tanto a él pasado y más si no es de ellos 🥱 que pesar con esa muchacha lo que tiene que vivir por las pasiones de la gente", "Hay niveles de niveles", "Seguramente los que gritan Karol G no son fanáticos de ella, solo es gente que tiene odio en su corazón y eso es lo que botan por la boca.", y muchos más.

Por otro lado, recordemos que el pasado 4 de julio Yailin 'la más viral', celebró su cumpleaños número 20, por ese motivo su esposo Anuel decidió hacerle una tremenda fiesta.

En un video que ronda en las redes sociales , quedó registrado que el intérprete de canciones como 'Adicto', 'Secreto', y 'La Jeepeta' reservó un lujoso restaurante, el cual decoró con flores, una gran cantidad de globos color blanco, rojo y dorado, un oso de peluche gigante, muy parecido al que alguna vez le regaló a su exnovia la cantante colombiana Karol G ; y en el techo del recinto se iban proyectando varias fotos de él con su pareja.

