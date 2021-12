VIDEO: Carolina Cruz se hizo un tatuaje en un zona muy íntima

Carolina Cruz es una de las mujeres más activas en las redes sociales y quien comparte muchos aspectos de su vida laboral y personal con sus millones de seguidores no solo en Colombia, sino en diferentes partes del mundo.

Hace poco la presentadora compartió en su cuenta personal de Instagram un video en el que se ve que está en un estudio de tatuajes.

Junto a su post ella escribió "Este hombre es el único que logra que me haga un tatuaje jajaja al único que le confió algo tan significativo. Faltaba la fecha de Salvador y la frase que me acompaña desde hace unos meses: Que Mis miedos no sean más fuertes que mi Fe 😍😍".

Allí se puede ver a Carolina Cruz acostada en una camilla mientras un tatuador le marca su piel con la fecha de nacimiento de su pequeño hijo Salvador y la frase "Que Mis miedos no sean más fuertes que mi Fe".

Al momento de la presentadora pararse de la camilla, se puede ver muy bien el lugar de su cuerpo que se tatuó. Se trata de su cadera, una zona muy íntima, ya que normalmente no se ve a simple vista.

El video ya tiene más de 70 mil me gusta y miles de comentarios como "Linda la frase carito, te la voy a robar", "No soy de muchos tatuajes pero este está 😍. Que Dios te siga llenando de bendiciones al lado de tus hermosos hijos ", "Eres un ejemplo de mujer y de mamá Dios te siga fortaleciendo y llenandote de bendiciones junto a tus preciosos hijos", y muchos más.