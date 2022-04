VIDEO: Epa Colombia hizo de las suyas y se le salió una 'pucheca' en la fiesta de Valdiri y Saruma

La noticia de este fin de semana fue la fiesta de matrimonio de Andrea Valdiri y Felipe Saruma , sin lugar a dudas la boda del año, ya que la pareja no escatimó en gastos y realizó una ceremonia por todo lo alto.

Una de las invitadas especiales fue la empresaria de keratinas Epa Colombia , quien por medio de sus redes sociales estuvo compartiendo algunas fotos y videos de momentos que se vivieron durante toda la noche.

Por medio de su cuenta de TikTok, la joven publicó una filmación junto a los novios y en un momento se tira al piso sin percatarse que un seno se le había salido del vestido. Epa Colombia compartió el video y le llovieron miles de comentarios por el percance que sufrió: "Epaaa se le salió la amiga 😅", "jajaaj si ni entro a los comentarios no me doy cuenta 😅😂", "Saruma de dió cuenta😂", "se le asomo una😂😂, no se quería perder tampoco el matrimonio 😅😂", y muchos más.

Este no fue el único tema por el que Epa Colombia estuvo en boca de miles de internautas, recordemos que la empresaria por poco se le tira la fiesta a los novios.

Daneidy llegó a la fiesta con su nueva novia, tema que no le gustó a Andrea Valdiri, ya que se dice que la invitación era para una sola persona, sin embargo; un internauta que asistió a la fiesta, le contó a una cuenta de chismes que después de una hora, les permitieron la entradas a las dos y algunas personas tuvieron que calmar a Valdiri para que no se le dañara la ceremonia.