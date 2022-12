Video: James Rodríguez y Daniela Ospina jugaron partido de baloncesto con su hija Salomé

Salomé Rodríguez Ospina publicó a través de su cuenta de Instagram un video en el que está junto a su padres, James Rodríguez y Daniela Ospina, compartiendo como toda una familia a bordo de un yate en Miami.

Cabe resaltar que esta no es la primera vez que se ven juntos a James Rodríguez y a Daniela, ya que la pequeña Salomé hace solo unos días cumplió 8 años y sus padres se reunieron en República Dominicana para darle, sin duda alguna, el mejor regalo de su vida que es tener una familia unida.

Pero parece que la sorpresa para la pequeña no terminó ahí, pues en la tarde de este lunes se conocieron imágenes de James y Daniela en un mismo yate junto a varios amigos, aunque aún no estaba comprobado que fueran capturas del mismo día. Sin embargo, la pequeña Salomé, despejó todas las dudas, pues a pesar que sus padres no publicaron fotos juntos, ella dejo ver cuál es su relación con ellos a través de un video.

En la grabación compartida se puede ver a James y a Daniela jugando basquetbol con la pequeña, como toda una hermosa familia.

La publicación de inmediato se hizo viral, pues a solo unas horas de haber sido publicada superó los 140.000 likes y más de 2.000 mensajes en los que elogiaron la increíble relación que tienen los dos deportistas que, pese a la separación, tienen como primer objetivo el bienestar de su pequeña.

“Fabuloso, la familia no necesariamente vive junta, pero si comparten momentos de felicidad. Tienes unos padres maravillosos y por eso eres una princesa muy especial”, fue uno de los comentarios.

Cabe mencionar que Daniela Ospina abrió su caja de comentarios en Instagram y por medio de esta un seguidor le escribió que era lindo que tuviera una buena relación con James, a lo que ella respondió que sí, que todo se hace con el objetivo de que su hija este feliz.

“Gente, normalicemos las buenas relaciones entre personas que tuvieron hijos, y que al final lo único que importa es que nuestros chiquitos sean felices. Sí tengo excelente relación con el padre de mi hija”, dijo.