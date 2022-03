VIDEO: Jhon Alex Castaño enamoró a trabajadoras de peaje y aprovechó para invitarlas a rumbear

El cantante de música popular, Jhon Alex Castaño , es uno de los artistas más queridos por el público debido a que es muy dado a las personas y le gusta compartir con sus fans siempre que puede.

Por medio de las redes sociales , el intérprete de 'Amigos con Derechos' suele compartir todo tipo de contenidos y hace poco uno en particular se robó las miradas de miles de seguidores.

Publicidad

Resulta que el cantante compartió en su cuenta personal de Instagram , en la que lo siguen más de 1 millón de personas, un encuentro muy divertido que tuvo con 5 seguidoras.

Jhon Alex Castaño iba pasando por un peaje y se robó las miradas de las mujeres que trabajaban allí y quienes comenzaron a coquetearle, una de ellas comenzó diciendo: "Déjenlo ahí un rato", luego, otra compañera le dijo: "Ayy qué pesar, ¿quiere el tiquete?", mientras sonreía.

Publicidad

El artista fue amable y les siguió la corriente, por eso les respondió: "No, vamos a beber, rumbear o algo, le hacemos...".

Las mujeres luego le dijeron que ellas salían de trabajar a las 10:00 pm y que las esperaran, a lo que Jhon Alex le dijo a una: "Vea esa cara de malicia, ¿está buscando novio? Porque yo estoy buscando sugar".

Publicidad

Este divertido momento quedó en el feed del artista, quien junto al video escribió: "Me retuvieron en un peaje, perooo bajo mi voluntad. A falta de una #suggar conseguí 5… Gracias por tanto cariño".

El video ya tiene más de 38 mil me gusta y miles de comentarios como: "Pero porque #suggar yo las veo muy jóvenes a todas . 😂", ""😍 les hizo el turno a las chicas, q suerte!, "Buenos días muchacho yo no te dejo ir hasta que me dieras un abrazo que la bendición de Dios esté siempre contigo 🙏 te admiro mucho algún día te conoceré", y muchos más.