VIDEO: La Jesuu denunció que estaría siendo víctima de maltrato por parte de su novio; dan detalles

Valentina Ruíz, más conocida como ‘La Jesuu’, compartió a través de sus historias polémicas imágenes en las que, presuntamente, denuncia maltrato por parte de su pareja; al parecer, la situación habría llegado a los golpes.

La joven, que cuenta con más de 3 millones de seguidores, difundió un video en el que se mostró agitada y desesperada por el supuesto maltrato de su novio Breiner.

En las mismas imágenes se ve cuando es perseguida por el joven, quien, a su vez, impide que siga grabando.

“Miren cómo me volvió la camisa este tipo, miren. Vea cómo me volvió la camisa, me pegó, me dañó el celular, me robó. No, suélteme, suélteme que ese tipo tiene que pagar todo eso hoy” dice la influencer en el video.

Pese a las graves acusaciones, la influencer borró el contenido a los pocos minutos. Sin embargo; varios creadores de contenido salieron en defensa del supuesto maltratador, aclarando que todo habría empezado por una supuesta infidelidad y que ella siempre decide volver con él.

"Que me robó y pegó y vea el carro de ella ahí, vea, sos bochinchera", dice un joven, al parecer, dejando en evidencia que a pesar de las acusaciones continúan juntos.

En otra de las imágenes, un chat conocido por @rechismes, da más detalles de la situación de la pareja. Según detalla, La Jesuu le pilló unas conversaciones a Breiner con otra mujer.

"Estaban en la habitación y él se paró por algo y ella lo cogió (el celular) y miró unas conversaciones con una hembra, entonces ella llamó a la muchacha por videollamada y esa pelaíta se le empezó a reír", dice una parte de la conversación.

En el mismo chat, detallan que La Jesuu, presuntamente, le habría dado una cachetada al joven tras enterarse de las comprometedoras conversaciones.

Vale la pena aclarar que se desconoce si las acusaciones son ciertas. Por el momento, ninguno de los dos se ha pronunciado en redes sociales.

