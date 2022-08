VIDEO: La Liendra y Dani Duke se 'salen de los chiros' tras ser atacados con huevos por sus vecinos

La Liendra y Dani Duke son uno de los influencers más reconocidos que hay en el país y a cientos de seguidores que les gusta ver sus contenidos en las redes, sin embargo, también hay personas que no los siguen y aprovechan cualquier oportunidad para atacarlos.

Eso fue lo que sucedió hace poco cuando la pareja iba ingresando a la unidad residencial en la que vive y fue atacada por una persona anónima quien les tiró varios huevos en la camioneta.

Ante este hecho La Liendra no dudó en bajarse y ver que era lo que había sucedido y notar que algún vecino les había tirado varios huevos, pero solo 1 golpeó el vehículo.

En ese momento el creador de contenidos comenzó a gritar enojado pidiéndole a la persona que había hecho eso que le diera la cara.

Como era de esperarse, La Liendra no dudó hablar al respecto por medio de sus redes sociales y expresar que estaba molesto por lo sucedido: "Yo venía en el carro de mi novia y entramos a la unidad donde yo vivo se supone que los vecinos son prestigiosos, gente educada… veníamos entrando cuando escuché que en la camioneta sonó algo … Cuando miramos había un huevo roto dentro del carro".

"Tal vez yo no habló bien, Tal vez yo no se me todas las palabras con buena ortografía, pero yo prefiero ser un man que le hace falta un poquito de conocimiento en algo, pero tener educación a ser alguien super educado con estudios, pero que es una mierda", aseguró La Liendra en su Instagram.

"Si fuera una de las mejores unidades de Medellín usted no estaría ahí 😂", "No les gusta pues las bromas ? Ahí tiene una bromita 👏👏👏", "El Gamìn del conjunto es usted 😂", "Que aparezca el que lo tiro para invitarlo a una cerveza 😊", son algunos de los comentarios de internautas que dejaron su opinión en la publicación de la cuenta de Famososhastalaz.

