VIDEO: Lina Tejeiro se 'picó' cuando le preguntaron por su ex y si lo haría con una mujer

Lina Tejeiro se atrevió a hablar sin tapujos ni tabúes sobre su vida y en especial, acerca de su intimidad, en donde respondió incógnitas demasiado 'picantes' que llegaron a comprometer hasta a Andy Rivera .

"Bienvenidos a un nuevo video aquí en mis redes sociales . Hoy asumí el reto de contestar preguntas incómodas que ustedes estuvieron haciéndome hace unos días a través de mis historias (...) Vamos a ver qué tan picante soy", relató la actriz como introducción.

De esta manera, Lina dio inició a su actividad en la que se destacaron interrogantes tales como "¿Hace cuánto no haces el amor?", "Si fueras un animal, ¿Qué animal serías en la cama?, "Fantasía sexual que no has confesado", "¿Te gusta por delante y por detrás?", entre otras.

Sin embargo, las que más destacaron y llamaron la atención fue por ejemplo la siguiente "¿Harías el 'deli' con otra mujer?". Esto luego de que Tejeiro se diera besos con Aida y Epa Colombia en su reciente fiesta de cumpleaños, aunque evadió la respuesta y prefirió comerse una alita con salsa medio picante.

Más adelante, a la actriz le volvieron a tocar el tema de su celebración número 30, cuando le preguntaron 'qué había sentido por Andy cuando lo vio esa noche', a lo cual contestó que "apretó nalga al momento de escuchar su voz", pero cuando lo vio de frente "recordó por qué no estaban juntos y se le pasó".

Ante esta respuesta, seguidores de Lina "sintieron un fresquito" y aclamaron que "fue lo mejor del video ". Además, sus fanáticos disfrutaron volver a ver su personalidad por varios minutos y exigen segunda parte.