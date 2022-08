VIDEO: María Gabriela Isler estaría en una relación amorosa con un famoso actor

María Gabriela Isler es una mujer trans género que se dio a conocer en el país como la sirena colombiana y por tener durante bastante tiempo una relación amorosa con el actor Mauro Urquijo.

Hace algunos meses se dio a conocer que ese amor se había acabado y cada uno siguió su vida buscando nuevos proyectos personales laborales. Respecto a este tema, Isler dijo durante un evento que se siente muy feliz con su vida: "Me siento muy feliz, tranquila, trabajando fuertemente, estoy radicada en Bogotá y trabajando con proyectos laborales".

Así mismo, María Gabriela contó que se está dando una nueva oportunidad en el amor y aunque no dijo el nombre de la persona, varios internautas comenzaron a especular de quién se podría tratar.

Hace poco Isler compartió en su cuenta personal de Instagram un video en el que se le ve muy feliz bailando con un hombre conocido en la farándula colombiana, pues se trata nada más ni nada menos que de Naren Daryanani, un actor que participó en la famosa telenovela Padres e Hijos.

En la filmación estaban ambos en lo que parece ser un apartamento y mientras escuchaban música, el actor puso su cabeza sobre los pechos de Gabriela y disfrutaron del momento. Sin embargo, algunos segundos más tarde, otro hombre apareció en escena bailando una canción de salsa con la modelo.

Por el momento Gabriela no se ha pronunciado al respecto, pero lo que sí es cierto es que está viviendo el día a día al máximo y dejando su relación con Mauro Urquijo en el pasado.

Recordemos que hace poco Isler habló con el programa 'Lo sé todo' y allí abrió su corazón para contar sobre su nuevo amor: "Ojalá sea diferente… Después de mi separación quedé 2 meses en ‘shock’, pero pasaron 4 meses y Mauro no volvió. ¿Qué más voy a esperar? A rey muerto, rey puesto".

Durante la charla aprovechó para enviarle algunas indirectas a su expareja, pues dijo que su nuevo amor tiene muchas más cualidades: "Es centrado, no es viejo… Me ha mostrado cariño, me apoya".

Así mismo dijo que ella no tiene ningún problema en decir de quién se trata: "Si él se siente bien, él va a salir públicamente".

