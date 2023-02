Video: Marilyn Patiño fue violada por un reconocido actor: "Me emborrachó y abusó de mí"

Marilyn Patiño se ha ganado su puesto en el corazón de los millones de colombianos gracias a sus actuaciones en diferentes telenovelas desde que era muy pequeña.

Aunque su vida parece haber sido color de rosa, no fue así, pues desde que era tan solo una niña sufrió de acoso sexual. Todo comenzó cuando un lugar en el que la cuidaban un hombre le mostró sus partes íntimas y algunos años más adelante el agresor fue un tío.

Con el paso del tiempo Marilyn Patiño comenzó a trabajar en la televisión a nivel nacional y los abusos no terminaron, pues según ella fue abusada sexualmente por un reconocido actor.

Durante una entrevista que brindó en el programa La Red de Caracol TV, la famosa actriz contó con dolor ese triste episodio en su vida.

Ella reveló que todo sucedió en la ciudad de Bogotá cuando este hombre, de quien no quiso dar el nombre, la recogió en su carro para ir a un evento, lugar en el que consumieron mucho licor.

En un momento de la noche la actriz se sintió bastante mareada por lo que le pidió el favor de que la llevara a su casa. Luego, Marilyn reveló que no se acordaba de nada y que había amanecido desnuda en su cama.

Este episodio en su vida le causó un gran dolor, tanto es así que se lastimó físicamente: "Yo traté de acordarme cómo fue y al no acordarme de nada dije: Wow, qué fuerte, porque hasta vomitada amanecí. Yo debí ir a Medicina Legal y hacer el escándalo de la vida, pero en un momento pensé. ¿Será que yo borracha pasó esta situación?. Me empezó a dar una rabia conmigo misma y dije no me puede volver a pasar esto. Me halé el pelo, me azoté contra las paredes y con una correa me flagelé".

