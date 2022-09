VIDEO: Pipe Calderón rompe el silencio tras la muerte de su exprometida, Carolina Vidal

Pipe Calderón, cantante del género urbano latino reconocido por su gran talento, se mostró en sus redes sociales bastante conmocionado al hablar sobre la muerte de su exprometida Carolina Vidal, ya que no se estaba dando un momento para poder pronunciarse al respecto.

En su momento la pareja causó furor en sus cuentas de Instagram al dar la noticia de que se casarían, pero luego la dicha duró muy poco, pues tras 10 meses decidieron romper su amorío y tomar cada uno su camino, por lo que la noticia causo mucho desconcierto entre sus seguidores.

Tras la ruptura, Carolina Vidal tomó la decisión de irse de viaje por un tiempo a Italia, lugar donde fue encontrada sin vida, la noticia se dio a conocer hace tan solo unos días, por lo que muchos se preguntaban por qué Pipe Calderón no se había pronunciado.

Pues recientemente el reconocido cantante decidió hablar sobre el suceso y cómo fue el impacto al recibir la noticia, incluso mencionó que se había comunicado con la madre de Vidal para saber que era lo que había sucedido realmente.

“No sabía si hacer esta historia. Lamento mucho hacer este tipo de historias sobre todo cuando es de un ser querido que se va, una persona tan joven como Carolina, mi ex. M dieron la noticia de que murió, yo no lo podía creer, todavía yo no lo creo”, Expresó Pipe en a través de sus historias en su cuenta oficial de Instagram.

Además, el cantante aprovechó para pedir a sus seguidores y todas las personas que mantenían al tanto de lo que hacía Carolina para que permitan un espacio de manera respetuosa hacia la familia de Vidal ya que es un momento difícil por el que están pasando.

“La verdad no quise ni siquiera preguntar muchos detalles por respeto, no había hablado aquí la verdad porque es que me parece tenaz. Yo creo que nadie está preparado para ese tipo de cosas, así que bueno les pido mucho respeto por la familia de Carolina. Le deseo mucha paz, que Dios la tenga en su gloria y a la familia mucha fortaleza”, concluyó el artista en su video.

Muchos internautas dejaron mensajes de apoyo y condolencias; resaltaron que Pipe Calderón tenía mucho valor al hablar del tema, otros mencionaron que entienden lo que significa pasar por una perdida y vivir un duelo.