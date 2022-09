VIDEO: Rigoberto Urán le puso ‘La vaca lola’ a su hija y la pequeña tuvo una inesperada reacción

Rigoberto Urán, luego de su reciente participación en la Vuelta a España, ha decidido tomarse un merecido descanso junto a su familia, compartiendo grandes momentos que ha estado compartiendo de su cuenta oficial de Instagram.

El ciclista colombiano recientemente compartió un video con todos sus seguidores en el que está con su hija Carlota pasando un gran momento dentro de su auto este jueves 22 de septiembre.

Publicidad

Según se escucha en el interior del vehículo, donde no solo estaba su hija, sino también su esposa y sus mascotas, Urán pone la canción infantil de ‘La vaca lola’ a todo volumen, pero a su pequeña hija Carlota no le agrado mucho.

Pues Carlota se vio sería y al parecer no entendía a su padre que en medio resisas expresaba: “Muu, esa es la vaca de Colanta hiju#%&!. ¿Si o qué? ¿de dónde es la vaca? De Colanta”.

Frente a la publicación del video el reconocido ciclista escribió en la descripción: “si me sigue mirando así no sé la pongo más”. Las reacciones no se dieron a esperar, pues varios de sus seguidores resaltaron la buena actitud de Rigoberto Urán, y otros comentaron la seriedad de la pequeña.

“Que seriedad tan bárbara de esa mujer”, “Eres lo máximo”, “Es carita de “Mi papá ¿qué o qué?”, “Que risa”, “Ese ternero está muy sofisticado”, “Mijito no seas malo, mira cómo te mira”, escribieron en los comentarios los seguidores de Rigoberto en su cuenta oficial de Instagram.

Publicidad

Te puede interesar: Hotel y Spa para Maskotas