"Qué rachita": Rigoberto Urán confirmó fractura tras caída en Tour de Romandía

Rigoberto Urán, preocupó a sus seguidores tras mostrar los 'raspones' que sufrió tras la caída en el Tour de Romandía; luego de varios exámenes confirmó que sí tiene fractura, pero que, por fortuna, no necesitará cirugía.

'Rigo', además, mostró imágenes de cómo quedó su cuerpo tras la caída, pues además del golpe en el Tour, hace poco tuvo otro accidente.

“Uno no puede caer en donde se ha reventado y ayer (miércoles) caímos en ese lado. O sea, la parte izquierda, la de hace cuatro, donde me operaron”, dijo, mientras mostraba su preocupación.

Vale la pena mencionar que el antioqueño sufrió una fuerte caída en 2018 que ocasionó fractura en su escápula izquierda, lugar que nuevamente lesionó.

Pese a la situación, se mostró positivo y le contó a sus seguidores que iría a practicarse una seria de exámenes para confirmar si había fractura.

“Hicimos una radiografía, pero no es muy clara. Voy ahorita al hospital a ver qué tal sale. Porque caí en este lado y maluco. Vamos a hacer la vuelta y ver qué pasa, pero todo bien. Desde que esté quieto, no hay dolor, pero no me puedo quedar quieto, tengo que montar bicicleta. Ese es el problema”, añadió.

Horas después confirmó la "mala noticia": “Tengo dos noticias. Una mala y otra buena. Sí hay fractura, pero no hay que operar”.

Así fue la caída de Rigoberto Urán en el Tour de Romandía

En el accidente masivo resultaron heridos los colombianos Rigoberto Urán y Sergio Higuita. Vea el video:

💥Gran montonera a 13 kilómetros del final en la Etapa 1 del Tour de Romandía 2022

🇬🇧Ethan Hayter, 🇨🇴Rigoberto Uran, 🇪🇸Ion Izagirre y 🇨🇴Sergio Higuita entre los afectados en la caída masiva. 🇨🇭 #TDR2022 #TDR22 #Ciclismo #Noticiclismo pic.twitter.com/ZE56kwyGUy — NotiCiclismo ▶ 🇨🇭 #TDR2022 (@Noticiclismo1) April 27, 2022