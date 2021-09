Vivo en un piso 23: Ana Lucía Domínguez entró en pánico tras duro temblor en México

A través de su cuenta oficial de Instagram, la actriz colombiana Ana Lucía Domínguez contó cómo reaccionó tras el duro temblor en México, este martes, 7 de septiembre.

“Oigan acabó de temblar acá en México y me puse muy nerviosa. No me había tocado, vivo en un piso 23”, dijo la actriz que se encontraba muy nerviosa y llorando.

Ana Lucía afirmó que logró salir rápidamente del edificio en el que vive, pero debido a que el temblor fue tan fuerte decidió volver a su apartamento una hora después.

“Ya todos subieron”, afirmó y agregó que ella aún no se animaba porque todavía tenía miedo.

Recordemos que el movimiento telúrico provocó crisis de nervios en el centro de la Ciudad de México, cuyos habitantes tienen fresco aún el recuerdo trágico del sismo de 7,1 grados registrado el 19 de septiembre de 2017, que sacudió al centro del país y dejó 369 fallecidos, la mayoría en la capital y que también se registró un 7 de septiembre.