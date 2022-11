Westcol revela cómo es la florecita de Aida Victoria Merlano: "La tiene muy rosadita"

Westcol y Aida Victoria Merlano se han convertido en una de las parejas más famosas en el país debido a que no ocultan su amor en las redes sociales.

Ahora, vuelven a dar de qué hablar luego de que el joven hablara sin pelos en la lengua sobre cómo es la zona íntima de su novia, llegándola a comparar con la de una Barbie.

En la filmación se puede ver el momento en el que Westcol y Aida Victoria Merlano estaban pasando un momento relajado, cuando de un momento a otro él dijo: "Ey muchachos yo de buenas en esta vida he visto bastantes vagin"#$, pero la de Aida es una cosa demasiado, de una, se los juro que es muy linda, es muy linda, es rosadita, se parece a la de una Barbie... Yo me lo voy a empezar a echar porque también quiero tener las hue"#$ como un oso polar, yo voy a ver si me funciona".

Debido a que los internautas han estado atentos de lo que sucede en la relación, este video se volvió tendencia rápidamente y los seguidores de la pareja no han dudado en dejarles comentarios de todo tipo, tanto es así que uno de ellos dijo que tocaba preguntarle a Yeferson Cossio si era verdad.

"Tocará preguntarle a Yeferson Cossío si es verdad", "son super parecidos , parecen hermanos", "eyyyy mi amigo west ya vio eso, ve, qué bendición", "Que dirá mi causa cossio", "west ya le conocemos eso a Aida", "Queremos verla como le quedo", son algunas de las opiniones en TikTok.

Por otro lado, recordemos que hace poco el joven habló sobre lo que siente por Aida y aseguró estar muy enamorado de ella.

Por medio de su cuenta oficial en Twitter, Westcol dijo: "Me envidian por que sin ser lindo la conquiste, me envidian por que teniendo 21 vivo MUY bien, otros dicen que por mis seguidores, el punto es que las tres cosas que mencionan las tengo YO! Cual es el problema entonces? Que tu no las tienes? Soy muy feliz con ella. Enamorado".

Soy muy feliz con ella

Enamorado pic.twitter.com/Hniipwtbrc — ☠WestCOL☠ (@WestCOL_) October 21, 2022

