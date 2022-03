Yailin, 'La más viral real', compartió en su cuenta de Instagram una atrevida fotografía con un micro hilo que dejó poco a la imaginación, y aunque fue admirada por su algunos usuarios, otros de ellos aseguran que se alcanzan a ver algunos vellos púbicos.

La novia de Anuel se dejó ver en una particular pose que resaltó su figura, mientras lucía un conjunto blanco que dejaba mucho a la luz pública, según algunos de sus seguidores, la mujer dejó ver un poco de su parte íntima.

Desde que Anuel y Yailin anunciaron el inicio de su relación, la pareja ha sido blanco de críticas, pues al perfil de 'La más viral real' han llegado seguidores de Karol G , expareja del puertorriqueño, para 'tirarle hate' y esta vez no fue la excepción.

Aunque la dominicana ha recibido cientos de halagos, algunos de sus detractores afirmaron que al hacer zoom a la fotografía se puede ver la parte íntima de Yailin con algunos vellos, si bien, es algo natural, sus 'haters' aprovecharon para 'tirarle'; otros aseguran que es solo el efecto del filtro que usó.

"Hermosa mi bebe", "todo eso se come Anuel", "hermosa la domi", "ahora llegan los fans de Karol G", "no hagan zoom, la tiene pelua", "Uy no mor, depílese eso", "toda operada, gas", "mujer tan hermosa, tú sigue feliz con Anuel", son algunos de los comentarios de la publicación que ya cuenta con más de 600 mil reacciones.