Yeferson Cossio le responde a los que se burlan por su arrítmica forma de bailar

Hace algunos días Yeferson Cossio se volvió tendencias en las redes sociales por un video que se viralizó en el que se ve que está disfrutando de una fiesta bailando junto a su tía.

El evento era privado y allí se encontraba cantando el artista de música popular Jhonny Rivera , quien con un gesto en su rostro le dice a la persona que está grabando que enfoque a Yeferson mientras baila.

El video fue publicado por el interprete de 'Soy Soltero' en las historias de su Instagram , y allí él escribió: "¿Cómo se llama ese baile?", y etiquetó en la publicación al influencer.

Horas más tarde Yeferson Cossio le respondió la historia al cantante y puso: "Nunca es fiesta familiar si tu tía no te saca a bailar. Esa canción se me hizo la más larga de la vida, quería que me tragara la tierra ".

A raíz de las burlas que ha recibido de algunas personas por su extraña forma de bailar, el influencer respondió y los dejó callados.

En un video en su Instagram Yeferson dijo: "Veo que me están cogiendo de parche primero porque el Medellín perdió, yo que culpa, acaso yo estoy jugando. Segundo que porque bailo mal, que por lo que compartí. Parce tengo las pu%&$ piernas quebradas, que esperan".

De esta forma el influencer aclaró la razón de su baile junto a su tía en la fiesta privada.

Recordemos que a inicio del año 2021 Yeferson Cossio tuvo un grave accidente al caer de un segundo piso en una casa ubicada en Guatapé, lo que derivó en varias fracturas en sus piernas y debió usar un tiempo silla de ruedas hasta que pudo caminar por si solo.