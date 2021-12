Yeferson Cossio llamó "banales" y "envidiosos" a quienes lo critican por comprar alfombra de oro

Luego de conocerse que Yeferson Cossio renunció a su nacionalidad colombiana por desacuerdos con los altos impuestos que paga en el país, ahora, el influencer enfrenta una nueva controversia en redes debido a que se compró un ostentoso artículo del hogar.

En su reciente visita a Dubái, potencia mundial de los Emiratos Árabes, el creador de contenido se dio un gusto de jeque al adquirir una lujosa alfombra de oro bañada en 24 quilates y adornada con piedras preciosas además de plata; lo anterior le costó más de 200.000 dólares, cerca de 800 millones de pesos colombianos.

"Acabó de comprar la cosa más 'extravagante' que he comprado en mi vida (...) Una alfombra de pared que les toma hacerla un año a mano y lo hacen para los jeques de aquí", dice Cossio en un video que compartió en su perfil de Instagram .

Al pasar de unos minutos de haber publicado el clip en el que el influenciador presume el diseño de la alfombra, varios internautas se pronunciaron al respecto y lo criticaron de manera contundente por adquirir dicho lujo.

"Con eso pago yo mi universidad", "¿Y te quejas por pagar impuestos en tu país?", "Ya está haciendo cosas innecesarias", "Hasta dónde llega la avaricia humana", "¿Qué necesidad Yeferson?", fueron algunas de las reacciones que recibió el creador de contenido.

Frente a esto, Cossio no toleró los mensajes que estaba recibiendo y respondió en su misma publicación con un comentario:

"¿Necesidad? Toda la del mundo. El peso colombiano no para de devaluarse, El oro no para de subir. No sean banales, no demuestren solamente la envidia a los triunfos económicos de los demás, traten de ver un poquito más allá de las cosas", replicó.

Concluyendo con que "no solo estoy cuidando mi patrimonio, con inversiones desde mi punto de vista inteligente, sino que también lo estoy aumentando, mostrando esto y generando contenido interesante. Saludos", dijo Yeferson Cossio mientras sigue dividiendo opiniones entre usuarios.