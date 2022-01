Yeferson Cossio se robó el show en evento privado, por su arrítmica forma de bailar

Yeferson Cossio es uno de los influencer más reconocidos en las redes sociales no solo a nivel nacional sino también en el exterior.

Con cada uno de sus contenidos se vuelve famoso ya que se ha caracterizado por ayudar a los mas necesitados y además por dar algunos tips para que las personas puedan llegar a ser influencer como él y ganar mucho dinero todos los días.

Pero hace poco Yeferson Cossio se viralizó en las redes no por algún video propio sino por una filmación en la que se ve que está en una fiesta privada con el cantante de música popular Jhonny Rivera y algunos familiares y amigos.

Allí se ve al creador de contenido disfrutando de la noche pero lo que se robó todas las miradas es la arrítmica forma de bailar.

Mientras el cantante interpreta su gran éxito 'Soy Soltero' frente a algunas personas, se observa a Yeferson Cossio bailando con una mujer, pero su cuerpo no va al ritmo de la canción.

El encargado de publicar este video fue el mismo Jhonny Rivera quien lo compartió en sus historias de Instagram y no demoró en viralizarse.

Junto a la publicación, el cantante de música popular escribió: "¿Cómo se llama ese baile?", y etiquetó en la publicación al influencer.

Yeferson Cossio no se demoró en responder al posteo y escribió junto al video: "Nunca es fiesta familiar si tu tía no te saca a bailar. Esa canción se me hizo la más larga de la vida, quería que me tragara la tierra ".

