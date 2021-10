Yina Calderón, a ‘pata limpia’ y con los tacones en la mano luego que le negaran ingreso a un evento

La empresaria e influenciadora, Yina Calderón, no deja de estar en boca de usuarios en redes sociales, pues esta vez se mostró indignada luego de que le negaran la entrada a los premios Latinos Show 2021, al parecer, por su avanzado estado de embriaguez; ella aseguró que era porque no sabía usar tacones.

Pese a que desde sus historias en redes se puede evidenciar que se pasó de traguitos, la empresaria arremetió contra el evento asegurando que le negaron el acceso por no controlar los tacones.

Por su parte, La Red, de Caracol televisión compartió unas imágenes donde se ve a Yina protagonizando un espectáculo al ingreso del evento.

“Yina Calderón llegó a Black Carpet de los Premios Latin Show 2021 muy dicharachera y haciendo show”, describe el programa de chismes en su cuenta oficial de Instagram.

Minutos más tarde, Yina compartió algunas historias en las que confirma que se tomó unos tragos, y aunque apareció caminando descalza a la salida del evento, luego borró la evidencia. Sin embargo, La Kalle pudo rescatar el contenido.

“Yo soy como soy, y si no les gusta bien y si no también… me tomé unos tragos, fue todo”, se le escucha decir en algunos de los fragmentos en los que insistía en que fue discriminada por su atuendo.

Publicidad