Yina Calderón arranca su reality buscando el talento oculto de gorditas en Bogotá

Yina Calderón ha estado muy emocionada por el lanzamiento de su reality show llamado 'Se armó la gorda', y así lo ha dejado claro por medio de sus redes sociales en las que siempre comparte fotos y videos invitando a las mujeres de talla grande para que se inscriban.

Hace algún tiempo, por medio de Instagram , Yina Calderón habló sobre este proyecto y dijo: "Estoy super feliz porque siento que ustedes han acogido muy bien mi reality, ¿por qué escogí a las mujeres de talla grande?, uno, porque no quería hacer ningún reality relacionado con mi vida, yo creo que mi vida ustedes ya la conocen de pe a pa. Quería hacer algo nuevo, algo que no lo hubiera hecho nadie, y siento que las mujeres de talla grande merecen un lugar, que a veces no son tan valoradas como lo merecen, que a veces no son tan vistas como lo merecen."

Publicidad

Así mismo, la empresaria de fajas recordó lo que tienen que hacer las mujeres que quieran participar en el reality: "Mis mujeres de talle grande, mis gorditas con mucho cariño, nos vamos a ver pronto. Tienes que preparar tu talento y un monólogo de 1 minuto, canto, baile, actuación, fonomímica. Recuerda que se armó la gorda, donde tú vales más de lo que pesas".

Publicidad

La buena noticia para las mujeres de talla grande es que este jueves 24 de marzo comenzarán las audiciones en la capital del país, Bogotá.

Por medio de un video en el Instagram oficial del reality, se hizo el anuncio e informaron la hora y el lugar en el que se tienen que presentar. En la publicación escribieron: "Llego el día 🎬Preséntate en bogotá este jueves 24 de marzo de 9:00 Am a 5 : 00 Pm en centro comercial Outlet Factory 🎬 Demuéstranos tu talento y convence al jurado que mereces un cupo en @searmolagordaelreality. No olvides descargar y diligenciar el formulario dando click al link que está en el perfil de nuestra página @searmolagordaelreality🎬🎬🎬🎬🎬🔥🔥🔥🔥🔥🔥".