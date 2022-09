Yina Calderón fue abucheada cuando subió a tarima en un cumpleaños

Yina Calderón es una de las jóvenes más activas que hay en las redes sociales en las que le gusta compartir aspectos personales y laborales, por ese motivo hace poco contó con mucho dolor en su corazón la incomoda situación que vivió durante un evento.

Lo que se sabe es que la joven fue invitada por su amigo Alan Ramírez a su cumpleaños, una noche en la que el cantante de música popular, Alexis Escobar, iba a amenizar con sus grandes éxitos.

Publicidad

En un momento de la fiesta, Alexis llamó a Yina para que subiera al escenario, y allí los asistentes comenzaron a abuchearla y le gritaron varias veces "Fuera, fuera", situación que le dolió y la hizo enojar bastante, por ese motivo grabó un video hablando al respecto y asegurando que su amigo Alan había planeado todo para hacerla sentir mal.

"Alexis Escobar, que le agradezco, me cogió de la mano, me subió a la tarima. Cuando yo me subí a la tarima… todo el mundo empezó como que… alguien detrás de él dijo como que ‘fuera, fuera, fuera, fuera’ y me bajaron. Bebé vean, yo no necesito lamberle a nadie, o sea de verdad yo siempre he sido una hijuep*** pa’ todos ustedes", dijo Yina Calderón.

Luego Yina aseguró que el cumpleañero la invitó para que "fuera la payasa" de la noche: "De verdad Alan me invitó a este cumpleaños para ser su payasa y parce y me duele, cuando Alan, tú sabes que yo te he visto… hijuep***. No te digo nada porque yo soy una mujer, pero qué hijuep***, qué hijuep*** […] Me invitaron a esta fiesta de cumpleaños y me duele por mis seguidores, me duele porque hay gente que me ama por todo lo que ha sido para mí llegar hasta acá".

Ante esta situación ni Alexis Escobar ni Alan Ramírez se han pronunciado.

Publicidad

Escucha el podcast de farándula y entérate de los chismes más sonados