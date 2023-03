Yina Calderón perrea contra la pared y dicen que sus prótesis parecen con vida propia

La vendedora de fajas de yeso Yina Calderón de nuevo vuelve a dar de que hablar en las redes sociales y en esta oportunidad por un video que publicó hace poco en su cuenta personal de Instagram, en el que mostró un pequeño adelanto de lo que será su nueva canción.

Y es que para hacerle un poco de publicidad al tema, la joven quiso bailar con ropa interior de color fucsia acompañada de una amiga, que por el momento no se sabe quién es pues no mostró su rostro en ningún momento en el video.

Allí, Yina Calderón se apoyó con sus manos en una pared y dándole la espalda a la cámara y con sus nalgas al aire libre comenzó a moverse al ritmo de la música, sin embargo, lo que más llamó la atención de miles de internautas fueros sus prótesis en la cola, algo que varios aseguraron que parecían con vida propia.

Así mismo, en sus glúteos se puede ver la enorme cirugía que le quedó a la joven luego de varias cirugías a las que se ha sometido para lograr extraer los biopolímeros que tiene en esa zona del cuerpo, un tema que le ha causado varios dolores de cabeza por las molestias físicas que le han ocasionado.

Recordemos que hace poco Yina Calderón reveló con un video que esta sustancia estaba volviendo a aparecer en su vida, ya que en la parte baja de su espalda le apareció un bulto, algo que ella lo relacionó con los biopolímeros.

En un video la vendedora de fajas dijo: "Nenés buenos días; bueno, para mí no son buenos, pero espero que rara ustedes sí. Estoy triste y a eso súmele que no quiero nada. Estoy como malita de salud y en este momento me van a inyectar porque tengo la bola que ya sabemos, en la espalda… Biopolímeros, líquido… No sé nenes...".

