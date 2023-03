Yina Calderón preocupó a sus fans; iba a una entrevista pero terminó en urgencias

Yina Calderón es una de las jóvenes más polémicas que hay en las redes sociales y quien con el paso de los años ha demostrado ser una mujer que poco le importa el qué dirán y por ese motivo se muestra tal cual es en internet.

La vendedora de fajas de yeso suele ser bastante activa por medio de sus cuentas personales en las redes en las que publica contenido personal y de sus presentaciones como Dj de guaracha, sin embargo, hace poco publicó un video que dejó preocupado a más de un internauta.

Y es que la joven influencer se filmó desde la sala de espera de un hospital y en compañía de una de sus hermanas dijo que se encontraba en la sala de urgencia con algunas molestias.

"Ustedes no me la van a creer, me fui a una entrevista y terminé en el hospital. Aquí estoy", señaló Yina Calderón y poco después, compartió una nueva historia en su Instagram y dijo: “Ya me encuentro mejor, muchas gracias por escribir".

Aunque la joven no reveló cuáles fueron los motivos que la llevaron al hospital, muchas personas lo relacionaron con los bipolímeros que ha sufrido durante los últimos años.

Recordemos que hace poco Yina reveló que se encontraba bastante preocupada pues en su espalda le había salido un bulto extraño. "Nenés buenos días; bueno, para mí no son buenos, pero espero que rara ustedes sí. Estoy triste y a eso súmele que no quiero nada. Estoy como malita de salud y en este momento me van a inyectar porque tengo la bola que ya sabemos, en la espalda… Biopolímeros, líquido… No sé nenes...".

Luego, la joven mostró una foto en su Instagram en la que se le ve perfectamente la bola: "Si se dan cuenta bebés, ahí tengo el grumo. Aj, voy en este momento al hospital…".

