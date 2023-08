VIDEO: Yina Calderón se deja ver sin extensiones; internautas la comparan con un 'Sayayín'

Para nadie es un secreto que Yina Calderón es una de las joven que genera más controversia por medio de las redes sociales y es que cada que publica un contenido en sus cuentas personales siempre da de que hablar, y eso fue lo que ocurrió hace poco cuando decidió compartir con sus fans un corto video mostrándose al natural y sin sus características extensiones.

Junto a su video y con algo de humor, Yina Calderón dijo: "Les voy a mostrar la realidad de mi vida cuando yo me quito las extensiones. De los creadores de los sayayines: Vegeta, transformación etapa 3, Gokú. Lo que pasa es que me quité las extensiones, tengo el pelo largo pero a mí me crece hacia arriba".

En la filmación se puede ver a la vendedora de fajas con su cabello bastante corto y un poco 'despelucado'. "La keratina solo se la he echo a las extensiones, hoy la voy a hacer en mi pelo. Me toca hacer color hoy, bueno, voy para peluquería con José pero: ¿A quién más le pasa esto?", dijo la reconocida influencer.

Como era de esperarse, los internautas no dudaron en opinar y hasta la llegaron a comparar con la cantante de vallenato, Ana del Castillo.

"Amiga...y su AMOR PROPIO...? Parece el CORONA VIRUS EVOLUCIONANDO.", "Jajaja 😆 me río porque como ella no hay dos, tan fresca, autentica y natural 😂😂😂😂me cae bien ella, ella es como un matrimonio un día la quiero y al otro la odio 😂😂", "jaja parece la muñeca de Angélica...🤣🤣🤣", "Por un momento se me pareció a esta pelada que canta vallenato 😂", son algunos de los comentarios.

Por el momento Yina Calderón no se ha dejado ver con su nuevo look y la keratina en su cabello natural.

