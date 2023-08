VIDEO: Yina Calderón revela que le salió un bulto en la espalda por los biopolímeros

Los biopolímeros en las famosas del país ha sido un tema que ha llamado la atención bastante durante los últimos años y una de las afectadas es la joven influencer Yina Calderón, quien en varias oportunidades se ha realizado cirugías para la extracción de esta sustancia en su cuerpo.

Aunque ella ha hecho todo lo que ha estado en sus manos para liberarse de este 'veneno', recientemente compartió, algo afectada, por medio de un video en sus redes sociales que los biopolímeros volvieron a aparecer en su vida.

En la filmación Yina contó que en su espalda le volvió a aparecer un extraño bulto justo arriba de la cola, algo que ella asegura es por la sustancia en su cuerpo.

En el video la joven vendedora de fajas dijo: "Nenés buenos días; bueno, para mí no son buenos, pero espero que rara ustedes sí. Estoy triste y a eso súmele que no quiero nada. Estoy como malita de salud y en este momento me van a inyectar porque tengo la bola que ya sabemos, en la espalda… Biopolímeros, líquido… No sé nenes...".

Luego, la joven mostró una foto en su Instagram en la que se le ve perfectamente la bola: "Si se dan cuenta bebés, ahí tengo el grumo. Aj, voy en este momento al hospital… De verdad que qué terapia esta mierda parce, qué terapia, pero ahora con este problema de salud incluso no quiero ni pelear con nadie, o sea, literal este dolor es horrible… Si no me sirve lo que me van a inyectar, me toca entrar a sala de una. Esperemos que con las inyecciones que me van a poner me pase de una".

Sin embargo, algunas horas más tarde, Yina Calderón compartió que se encontraba mucho mejor después que la inyectaran, algo que agradeció, pues tenía una agenda bastante apretada para brindar sus shows de guaracha.

