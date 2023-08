Paola Jara enamora al mostrar su rostro en primer plano, no la bajan de diosa

Para nadie es un secreto que Paola Jara es una de las artistas más bellas que hay en Colombia y quien gracias a su talento y dedicación se ha logrado ganar el cariño de sus fans y colegas en el mundo musical.

La artista es una mujer bastante trabajadora y muestra de estos son los conciertos que realiza casi que todos los fines de semana en diferentes lugares del país y a nivel internacional.

Recordemos que hace poco cerró su gira en Ecuador y compartió en su cuenta personal de Instagram un video sobre el escenario festejando con su equipo y el público todo el amor recibido durante sus shows.

"Así terminamos nuestro tour por ECUADOR 🇪🇨 Gracias a cada uno de ustedes por hacerme sentir como en casa! Los amo 🫶🏻", fue lo que escribió la cantante en su posteo.

La intérprete de 'Que sufra, que chupe y que llore' suele ser bastante activa por medio de sus redes sociales en las que le gusta mostrar momento de su vida personal, como el video que publicó hace poco en el que dejó ver toda su belleza.

Y es que a cantante se grabó mientras iba en lo que parece ser un carro y, maquillada muy natural pero sensual, mostró su rostro en primer plano, dejando claro que es una de las mujeres más bellas y deseadas que hay en Colombia.

Junto a su publicación la artista escribió: "Pink is my new black 💕💕💕🖤".

Hasta el momento su posteo cuenta con más de 24 mil me gusta por parte de sus seguidores y miles de comentarios como por ejemplo: "Súper divi y regia cómo siempre 👑💥", "Como te luce el rosado mi pai❤️😍", "Sin miedo al éxito, estás buena...", "Lo más bello que veremos el día de hoy 😍 pura y física arte !!", "El rosado te queda hermoso, mejor dicho todos los colores que te pongas se te ven espectacular, eres una mujer sensacional" y muchos más.

