Fidel y una revolución a punta de FRASES

Las más celebres fueron:



- "Condenádme, no importa, la historia me absolverá". Octubre 1953, alegato de autodefensa después del frustrado asalto al Cuartel Moncada.



- "Si salimos, llegamos; si llegamos, entramos; si entramos, triunfamos". 1956, México, antes de zarpar en el yate Granma.



- "No he sido nunca ni soy comunista, si lo fuese tendría valor suficiente para proclamarlo". Mayo 1958.



- "Cuando esta guerra se acabe, empezará para mí una guerra mucho más larga y grande: la guerra que voy a echar contra ellos (EEUU). Me doy cuenta que ese va a ser mi destino verdadero". 5 junio 1958, carta a Celia Sánchez desde la Sierra Maestra.



- "No nos engañamos creyendo que en lo adelante todo será fácil; quizás en lo adelante todo sea más difícil". 8 enero 1959, en la entrada triunfal a La Habana.



- "¡Patria o Muerte!" 5 marzo 1960. Primera vez que pronuncia la consigna, en acto de duelo por víctimas de la explosión del barco "La Coubre", en La Habana.



- "Cese la filosofía del despojo y cesará la filosofía de la guerra". Septiembre 1960, ONU.



- "Dentro de la Revolución, todo; contra la Revolución, nada". Junio 1961, mensaje a los intelectuales.



- "Hoy es Revolución, de hecho, marxista-leninista". 20 diciembre 1961.



- "Si lo que pretenden los imperialistas para que haya paz es que dejemos de ser revolucionarios, no dejaremos de ser revolucionarios, no doblegaremos jamás nuestra bandera". 2 enero 1963, luego de la crisis de los misiles.



- "Con sequía o sin sequía los 10 millones van". 30 mayo 1968, al convocar a una zafra azucarera de 10 millones de toneladas, que no se logró cumplir.



- "Cuando un pueblo enérgico y viril llora, la injusticia tiembla". 15 octubre 1976, Plaza de la Revolución, duelo por las 73 víctimas del atentado contra un avión cubano en Barbados.



- "Los que no tienen el coraje, los que no quieren adaptarse al esfuerzo, al heroísmo de la revolución, que se vayan, no los queremos, no los necesitamos". 1 mayo 1980, éxodo de Mariel.



- "Hemos cometido errores y debemos rectificar a partir de nuestros errores". 5 diciembre 1988.



- "¡Socialismo o muerte! ¡Marxismo-leninismo o muerte!" 1 enero 1989.



- "Si mañana o cualquier día (...) nos despertáramos con la noticia de que la URSS se desintegró, cosa que esperamos que no ocurra jamás, aun en esas circunstancias Cuba y la Revolución Cubana seguirían luchando y seguirían resistiendo". 26 julio 1989.



- "Jamás me jubilaré de la política, de la revolución o de las ideas que tengo. El poder es una esclavitud y soy su esclavo". Septiembre 1991.



- "Los hombres pasan, los pueblos quedan; los hombres pasan, las ideas quedan". 20 julio 1996.



- "Ahora comprendo que mi destino no era venir al mundo para descansar al final de la vida". 6 marzo 2003.



- "Debido a los planes del imperio, mi estado de salud se convierte en un secreto de Estado". 1 agosto 2006, al delegar el mando a Raúl por enfermedad.



- "No aspiraré ni aceptaré el cargo de Presidente del Consejo de Estado y Comandante en Jefe". 19 febrero 2008.



- "El modelo cubano ya no funciona ni siquiera para nosotros". 8 septiembre 2010.



- "Aunque conocíamos el estado crítico de su salud, la noticia nos golpeó con fuerza". 11 marzo 2013, sobre la muerte de Hugo Chávez.



- "Felicito al compañero Raúl por su brillante desempeño". 19 de diciembre de 2013, sobre el apretón de manos entre Raúl Castro y Barack Obama en el funeral de Nelson Mandela en Sudáfrica.



- "No confío en la política de Estados Unidos ni he intercambiado una palabra con ellos, sin que esto signifique, ni mucho menos, un rechazo a una solución pacífica de los conflictos". 26 enero 2015, al reaccionar al acercamiento entre Cuba y EEUU anunciado 40 días antes por su hermano Raúl y el presidente Barack Obama.