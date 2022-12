Fotos: MEMES para despedir el 2018 y recibir el 2019

Si algo nos acompañó durante el 2018 fueron los memes; cada evento deportivo, de reinas o entrega de premios trajo consigo mucho humor y la creatividad de los cibernautas.

Como es costumbre a final de año ‘el año viejo y el año viejo’ son los fieles acompañantes de las personas que no se despegan de su celular o que aman compartir en grupos familiares un buen chiste.

Y no es para menos, hay que ‘burlarse’ de las promesas del 2019 y por qué no de lo que no se hizo en el 2018.

Los dejamos con algunos de los memes más divertidos por estos días….

Quiero que inicien el 2019 siendo positivos y optimistas como el loco que encintó la columna. #Feliz2019 pic.twitter.com/H8Pype8yUX — Laura Corvalán (@p0nja) December 31, 2018

yo hoy 31: pic.twitter.com/fBEtFHA6iS — ani bichiyal is proud of louis (@wafflestommo) December 31, 2018

Cuando tienes que trabajar el #31dicembre, pero quieres pasarlo con la familia:#SeAcaboElAño pic.twitter.com/2QS6GAGgSW — IL DUCE (@lL_DUQUE_) December 31, 2018

#SeAcaboElAño y solo me engorde, no sirvio pa´ni m&%/ pasar el año estresada tocara el otro año...#FelizjañoVe pic.twitter.com/9DBxVOtqVz — Luna la Mamerta (@CaritoLuna811) December 31, 2018

