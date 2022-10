Habitante de calle murió en un parque de Armenia; la ambulancia nunca llegó

Un habitante de calle llamado José Adolfo Suarez de 77 años murió en un parque del municipio de Armenia esperando la ayuda médica.

Noticias Caracol fue hasta el lugar de los hechos y allí se supo que algunas personas de la zona y trabajadores del servicio social de la alcaldía de Armenia intentaron ayudarlo y le brindaron comida algunas horas antes del fallecimiento.

Los hechos sucedieron más exactamente en El limonar, Tercera etapa, en Armenia. En las imágenes se puede ver al señor José Adolfo Suarez tirado en el suelo, por los que las personas llamaron a la Policía y a una ambulancia para que pudieran atenderlo.

La señora Gloria Tabares es una vecina del sector y quien aseguró que aunque ella le insistió a las autoridades por ayuda, no quisieron ayudarlo pese a que estaba en mal estado: "La Policía pasó derecho, no se bajaron de su moto".

Respecto a este caso que ya causó indignación entre la ciudadanía, la secretaría de Salud de Armenia, Lina María Gil dijo que el servicio médico no llegó al lugar pues para ellos el señor no ameritaba un servicio.

"Los síntomas de la persona no coincidían con un servicio de traslado de ambulancia, sin embargo, se hizo la solicitud. En el momento la ambulancia que teníamos del hospital, eh, de la EPS municipal Red Salud, estaban en traslados de pacientes", dijo Lina Gil.

Así mismo, hay personas que opinan que la culpabilidad es de todos los que se enteraron de la situación y no hicieron nada, pues según ellos la comunidad lo debió llevar hasta un centro médico.

"Por qué la comunidad no lo ayudó ????? Culpables son todos los que no le tendieron una mano🙈", "Y los ciudadanos que estaban allí, qué pasa con ellos. No hay que esperar siempre un organismo del Estado. Todos debemos sentirnos responsables en estos casos", "Este mundo ya no hay empatía de nada por eso estamos como estamos 😢😢", son algunas de las opiniones.

