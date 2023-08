Hombre fue hallado muerto, envuelto en sabanas en plena calle de Cali

Hace algunas horas se conoció la noticia sobre el hallazgo de un cuerpo sin vida en el Barrio El Rodeo, en Cali , donde las autoridades fueron alertadas de un cadáver envuelto en sabanas que había sido abandonado en un sofá en plena calle de la capital del Valle.

Uniformados llegaron hasta la carrera 23, lugar donde se encontraba el mueble abandonado, allí acordonaron la zona y comenzaron las laboras de levantamiento, encontrando a un hombre, al parecer habitante de calle, sin signos de violencia. Algunas personas que grabaron e informaron la situación en redes sociales indicaron que el cuerpo estaba amarrado de pies y manos, una información que no fue confirmada por las autoridades.

El hombre de aproximadamente 40 o 45 años no tenía consigo su cédula, ni ningún otro documento que permitiera su respectiva identificación. El cuerpo sin vida del habitante de calle fue enviado a Medicina Legal para la respectiva autopsia.

Puesto que, aunque su cuerpo no manifestaba tortura ni violencia, sí fue descrito como una 'muerte por esclarecer', ya que las autoridades no están seguras de lo que sucedió, por lo que no descarta un homicidio. La investigación se está llevando en curso mientras se esperan los resultados del peritaje al cuerpo, para determinar la causa de muerte.

Cabe resaltar que este no fue el único hecho que involucró una muerte, pues el día domingo fue encontrado el cuerpo sin vida de la excampeona de patinaje Luz Mery Tristán, en un condominio en Cali. Su prometido fue capturado y es el principal sospechoso, en un caso de posible feminicidio que enlutó al deporte colombiano.

Los habitantes piden a las autoridades mayor presencia en los barrios y rigurosidad en las investigaciones, para esclarecer los hechos e impartir justicia para quienes los perpetraron.

El hombre en condición de habitante de calle hallado muerto en las últimas horas en un sofá abandonado sobre la carrera 23 con calle 34 del barrio El Rodeo, estaba envuelto en una sábana además de estar amarrado de pies y manos con un cable. pic.twitter.com/WwShM0FxQr — Radio Reloj Cali (@radiorelojcali) August 7, 2023

