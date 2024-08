Revelan grabación de la caja negra del avión accidentado en Sao Paulo; gritos de angustia

Revelan detalles escalofriantes de la grabación de la caja negra del vuelo 2283 de Voepass, accidentado en Sao Paulo, donde perdieron la vida 62 personas. Las autoridades, en su búsqueda por esclarecer las causas del siniestro, lograron recuperar la última conversación entre el piloto y el copiloto, arrojando una nueva visión sobre los momentos finales del vuelo.

El avión, que había despegado de Cascavel con destino a Sao Paulo, atravesó condiciones meteorológicas adversas antes de precipitarse en Vinhedo, un suburbio de la ciudad.

Los investigadores, que trabajan en conjunto con el Centro de Investigación y Prevención de Accidentes (Cenipa) de la Fuerza Aérea, han analizado minuciosamente la grabadora de voz de la cabina, conocida comúnmente como la caja negra. Este dispositivo registró aproximadamente dos horas de conversación entre los tripulantes.

Publicidad

De acuerdo con un reportaje emitido por el noticiero Jornal Nacional de TV Globo, la transcripción revela que, aproximadamente un minuto antes del impacto, los pilotos notaron una alarmante pérdida de altitud.

En medio de la situación crítica, el copiloto sugirió al piloto que se incrementara la potencia del motor, en un intento desesperado por estabilizar la aeronave. Sin embargo, sus esfuerzos fueron en vano. La grabación concluye con el sonido de gritos y una explosión, capturando el terror vivido en los últimos segundos del vuelo.

Publicidad

Pese a la importancia de esta grabación, hasta ahora no ha proporcionado respuestas concluyentes sobre la causa exacta del accidente. Aunque los datos revelados son cruciales para comprender las acciones de la tripulación en los momentos finales, no han logrado aclarar por qué el avión sufrió esa súbita pérdida de altura que resultó en su caída. Las condiciones meteorológicas, aunque severas, no parecen haber sido el único factor determinante en el accidente.

El análisis de la grabación continúa siendo una pieza clave en la investigación, aunque no se ha hecho público el audio ni la transcripción completa del diálogo. Las autoridades mantienen la confidencialidad de ciertos detalles, mientras buscan unir todas las piezas del rompecabezas que dejó el trágico vuelo 2283.

Mira también: Momento exacto en el que Avión de Sao Paulo se desploma