Curioso milagro: un tinto salvó a hombre de accidentarse en avión de Sao Paulo

El lamentable accidente aéreo que sacudió recientemente a Brasil, dejó como saldo 62 personas fallecidas. Este viernes 9 de agosto,un avión que había despegado de Paraná se estrelló en el barrio de Capela, en Vinhedo, una zona residencial dentro de la ciudad de São Paulo. La aeronave transportaba a 58 pasajeros y cuatro tripulantes, todos los cuales perdieron la vida en el impacto.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, confirmó la noticia en un comunicado oficial: "Con gran pesar debo informar que un avión se ha estrellado en Vinhedo, São Paulo, con 58 pasajeros y cuatro tripulantes a bordo. Lamentablemente, parece que no hay sobrevivientes. Les pido a todos un minuto de silencio en honor a las víctimas".

Aunque la tragedia es devastadora, comenzaron a surgir relatos de personas que, por distintas circunstancias, evitaron abordar el avión fatídico. Estas historias revelan cómo un pequeño retraso o una decisión fortuita puede cambiar el destino.

Hombre se salvó de abordar el avión estrellado porque se estaba tomando un tinto

Publicidad

Uno de estos casos es el de Adriano Assis, quien, debido a una confusión con la hora de embarque, perdió el vuelo. Assis relató al diario O' Globo de Brasil que todo sucedió después de que decidió tomar un café en el aeropuerto. "Estaba tranquilo tomando mi café, y esperaba alguna actualización en los paneles de información o por megafonía, pero nunca anunciaron nada sobre mi vuelo", explicó. Cuando finalmente se dirigió a la puerta de embarque, ya era demasiado tarde.

"Cuando llegué, eran alrededor de las 10:30 de la mañana, y la fila era enorme. Esperé hasta que un empleado de la aerolínea anunció que el embarque había cerrado una hora antes. No podía creerlo", comentó Assis. Molesto por no poder abordar el avión, Assis discutió con el personal de la aerolínea, quien finalmente le impidió subir a bordo. "En ese momento, me enfadé mucho, pero ahora veo que ese empleado hizo su trabajo y me salvó la vida", reflexionó.

Un brasilero se colgó tomando café y perdio su vuelo

Ese avion hoy se estrello y murieron todos pic.twitter.com/Fs92KoGXw0 — ElBuni (@therealbuni) August 10, 2024

Publicidad

Además de Assis, se conoció que otras nueve personas tampoco lograron abordar el vuelo debido a retrasos en sus vuelos de conexión. Uno de los pasajeros comentó que perdió la conexión en un vuelo de Voepass (Passaredo), lo que le impidió tomar el avión que terminó estrellándose.

A medida que las horas avanzan, siguen saliendo a la luz más historias de aquellos que, por un giro del destino, evitaron ser parte de esta tragedia. Mientras tanto, Brasil se encuentra de luto, reflexionando sobre las vidas perdidas y las impactantes narrativas de aquellos que, por un capricho del destino, siguen vivos para contarlo.

Mira también: Momento exacto en que avión en Sao Paulo se desploma