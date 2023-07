Investigan presunta golpiza de una docente a un niño de 7 años en un colegio del sur de Bogotá

La madre del menor que cursa primero de primaria fue quien puso en conocimiento de los medios de comunicación la situación. Contó que su hijo quien cursa primero de primaria en el colegio José Felix Restrepo Sede B en la localidad de San Cristóbal, tras salir de la jornada escolar el pasado martes 18 de julio, llegó a casa sin su uniforme y con un golpe en la nariz.

Cuando le preguntó a su pequeño hijo por lo sucedido aseguró que su profesora y directora de curso le golpeó el rostro. "El niño llegó sin la parte superior del uniforme, sin la chaqueta ni la camiseta y al preguntarle qué había sucedido él me contó que la profesora le dio una cachetada le rompió la nariz y como le salió sangre ella se la retiró… en la tarde ella me llamó y me aceptó por llamada que efectivamente le dio una palmada al niño, lamentablemente no tengo grabada la llamada", contó la mujer.

La acudiente hizo la denuncia directamente en la institución educativa, buscando una respuesta oportuna y rápida. La Secretaría de educación de Bogotá citó a reunión extraordinaria a la dolida mamá y a los miembros del comité de convivencia del colegio, y aseguró que se activó la ruta correspondiente desde el primer momento para tomar decisiones sobre el futuro de la docente.

Cuando otros padres de familia que tienen a sus hijos estudiando en ese colegio conocieron el caso también denunciaron que algunos de ellos ya habían escuchado de sus hijos, que la docente tenía un comportamiento de ira extrema y los gritaba de manera ofensiva, además cada día enviaba videos a los acudientes, juzgando el comportamiento de los niños de primer grado, que tienen entre 6 y 8 años.

Algunos de estos padres de familia aseguraron que planean realizar una manifestación frente a las instalaciones del plantel educativo mañana lunes 24 de julio.