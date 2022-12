Joven ingresó embarazada a clínica y salió muerta junto a su bebé; extraño caso en Valledupar

El pasado 1 de diciembre Danith Paola Villanueva Pérez, una joven de 25 años, ingresó a la clínica en estado de embarazo, su compañero Jorge Ovalle indicó que a pesar de que su compañera sentimental rompió fuente, no fue sometida a una intervención quirúrgica inmediata , la madre y el bebe resultaron muertos.

“Llegamos a eso de las 4:30 y ni siquiera le tomaron el tacto a mi esposa, el que estaba de turno haciendo el triage, quien estaba prácticamente durmiendo, me dice que llevara un documento a ventanilla y en ese momento mi esposa me dice que la acompañe al baño, y ahí, ahora que saco conclusiones, fue la última parte que botó de la fuente. Lo único que hicieron fue tomarle la presión”, señaló Ovalle.

Así mismo, el hombre relató lo que vivió cuando ella empezó a empeorar “yo comencé a verla mal y ya iban a hacer las 7:00 a.m., y no la habían intervenido, la vi temblando y mi suegra me dice: ‘Veo a Dani mal’, yo para no desanimar o crear mal atmósfera le dije que como ella era primeriza de pronto estaba nerviosa. Fue la última vez que vi con vida a mi esposa”.

“Le dije a un doctor: explíqueme, y la respuesta que me dio es que estaba igual que nosotros, que había llegado de apoyo y que ella entró bien, pero no sabía qué había pasado” Indicó su compañero sentimental.

Ovalle puntualizó que: “Todas sus ecografías salieron bien, estaba bien de salud, entró por sus propios medios a la clínica y estaba programada… para una cesárea”, Horas después el centro de salud aseguró que la joven había muerto.

El cuerpo de la mujer es inspeccionado por Medicina Legal, para determinar y conocer las causas de la muerte, a pesar de que los médicos aseguran no tener conocimiento de lo sucedido para dar una explicación, el esposo de Danith Villanueva afirmó que tomara acciones y medidas judiciales.

