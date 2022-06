Aparece cerca a un caño el cuerpo sin vida de una joven en Medellín

El pasado lunes 30 de mayo fue encontrada sin vida una joven de 22 años identificada como Paola David Ríos, quien fue vista por ultima vez acompañada de su pareja sentimental, quien habría viajado desde la costa para visitarla y con quien la joven habría tenido un impase.

De acuerdo al reporte de los agentes de la Policía que acudieron a la zona tras una llamada a la línea 123, en el momento en el que la joven fue hallada, presentaba un sangrado grave y heridas de su cuello tanto de arma blanca como marcas de lo que sería una cuerda. Por lo tanto el hecho es materia de investigación, pues muy probablemente podría tratarse de un caso de feminicidio.

Publicidad

Cabe resaltar que los hechos se presentaron en la ciudad de Medellín, donde Paola fue encontrada exactamente en el barrio Popular 1, en una zona boscosa, cerca a un caño, donde la comunidad intentó auxiliarla.

Hasta el momento, el compañero sentimental de la joven figura como el principal sospechoso por lo que las autoridades ya lo tienen identificado y ubicado, sin embargo aún no se le ha imputado ninguna orden de captura. No obstante, vale la pena señalar que la madre de la víctima no cree que el autor del infame hecho haya sido el novio de su hija, con quien llevaba 6 años de relación.

La familia de Paola es proveniente de los Llanos Orientales, donde se encontraba la madre cuando se enteró de lo que le había sucedido a su hija. Cabe resaltar que varios de sus hijos habían llegado a este barrio, en busca de oportunidades laborales.

Publicidad

La Policía Metropolitana por su parte informó que, con apoyo de la Fiscalía y la secretaría de Seguridad, avanzan en la investigación del hecho ocurrido.