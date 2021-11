Magalí Noelia Gómez fue asesinada por su pareja, un joven de 38 años de edad, quien escondió el cadáver en un zanjón para evitar que fuera encontrada.

Pablo Menteguiaga, fiscal de la causa, indicó que Agustín Iván Pérez habría enviado el mensaje al celular de la joven después de haber descartado el cuerpo. Los hechos ocurrieron en la localidad bonaerense de El Talar.

Las palabras que escribió Agustín fueron "Buen día, amor", a lo que el funcionario público toma como una maniobra para que la investigación no se fije en él como autor del crimen.

Pablo Menteguiaga pidió ante el juez de Garantías 2 de San Isidro, que Pérez permaneciera detenido, bajo la acusación de “homicidio agravado por el vínculo y por mediar violencia de género”.

El fiscal aseguró que el pasado 11 de octubre a las 8.44 am, cuando Agustín envió este mensaje, la joven ya estaba muerta. Una hora más tarde le volvió a escribir con el texto "Amor. ¿Cómo vas? Cuando puedas o estés de break, hablame”.

Para Menteguiaga, estas acciones del joven señalan “a Pérez como un hombre orientado en tiempo y espacio, frío y calculador, en control de sus actos y en conocimiento de la criminalidad del suceso que acababa de cometer”.

La noche anterior al asesinato, Pérez había escrito en un grupo de WhatsApp con sus amigos "Discutimos, me pegó y me defendí y fue la gota que rebalso el vaso”, también contó: “Ya me dividió la casa imagínense ahora mismo está en la pieza de V. durmiendo abajo”.

Concluyó con las siguientes palabras "Magali me peleó y se fue a dormir sin comer” y “se hace la aterrada”.

El fiscal indicó que entre las 2 y las 7 del 11 de octubre, Pérez "valiéndose de su condición de género, la agredió físicamente, tomándola del cuello para estrangularla manualmente hasta asfixiarla". Ambos vivían con su hija de cuatro años, en la calle El Pensamiento de la localidad de El Talar, partido de Tigre en Argentina.