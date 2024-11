Caso Juan Felipe Rincón: acusado dice ser inocente y afirma que "la bala es del escolta"

El caso del fallecimiento de Juan Felipe Rincón, hijo del general de la Policía William Rincón, ha dado un giro con las declaraciones del principal acusado, Andrés Camilo Sotelo Torres. En medio de una intervención médica en el hospital El Tunal, en Bogotá, Sotelo habló defendiendo su inocencia y señalando inconsistencias en la versión de los hechos presentada por las autoridades.

¿Qué dice el presunto responsable de la muerte de Juan Felipe Rincón?

“La verdad yo soy inocente, a mí me están acusando de algo que yo no soy culpable. Las evidencias, los videos, todo está. Me están tratando de incriminar en algo que yo no fui”, expresó Sotelo a Caracol Radio.

En su relato, el joven aseguró que el arma que portaba era de balines y no de fuego, como lo ha indicado la Fiscalía. Según su declaración, incluso entregó el arma al CTI como prueba, y añadió que las grabaciones de cámaras de seguridad mostrarían el momento en que se desarma dicha pistola.

“La Policía todo lo está cambiando” , afirmó al medio.

Los cargos y los hallazgos forenses

En una audiencia realizada este lunes, la Fiscalía imputó a Sotelo los delitos de homicidio doloso agravado y fabricación, tráfico o porte de armas de fuego o municiones. Sin embargo, los cargos no fueron aceptados por el acusado. Según el ente acusador, las pruebas iniciales sugieren que Sotelo fue quien disparó contra Juan Felipe Rincón el pasado 24 de noviembre, en el barrio Quiroga, sur de Bogotá.

El dictamen de Medicina Legal reveló que la causa principal de muerte fue un trauma torácico por impacto de proyectil de arma de fuego. No obstante, la necropsia también encontró múltiples golpes contundentes en la cabeza, espalda y extremidades, así como fracturas y hemorragias internas, lo que indica que la víctima fue brutalmente golpeada antes de recibir el disparo fatal.

Sotelo, quien resultó herido en una pierna por la reacción del escolta de Rincón, ha señalado que la bala que acabó con la vida del joven provino del arma del guardaespaldas. Esta afirmación contradice las pruebas forenses y ha generado más preguntas sobre lo ocurrido ese día.

Los hechos del caso que terminaron en la muerte de Juan Felipe Rincón

Medicina Legal da giro a caso de Juan Felipe Rincón /Foto: redes sociales

Según los registros de cámaras de seguridad y los testimonios recopilados, Juan Felipe Rincón fue interceptado por un grupo de personas en las inmediaciones de un polideportivo. En los videos se observa cómo es increpado, golpeado y retenido por varios jóvenes, uno de ellos portando un arma.

Tras un forcejeo que duró casi siete minutos, los testigos relatan que la confrontación se trasladó a otra calle cercana, donde se escucharon varios disparos.

El cuerpo de Juan Felipe Rincón fue hallado sin vida en el lugar. Según versiones preliminares, el joven habría acudido al sector para encontrarse con una menor con quien había tenido contacto a través de redes sociales. Este detalle está siendo investigado por las autoridades, quienes buscan determinar si existía una r elación previa entre la víctima y la menor.

La audiencia contra Sotelo fue suspendida temporalmente para permitir su recuperación tras la cirugía, pero se espera que en las próximas semanas el proceso judicial arroje más detalles sobre lo ocurrido.

Por ahora, el país sigue pendiente de este caso del hijo del general que ha generado consternación y muchas preguntas sin resolver. ¿Quién es el verdadero responsable de la muerte de Juan Felipe Rincón? La investigación sigue en curso.

