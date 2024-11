Indignación por publicaciones de Juan Felipe Rincón antes de fallecer

El caso de Juan Felipe Rincón, hijo del inspector de la Policía, General William Rincón, continúa generando estupor, ahora tras la difusión de publicaciones realizadas en el que sería su perfil de Facebook. Estas publicaciones han desatado diversas opiniones entre los usuarios de redes sociales, quienes no dudaron en expresar tanto indignación como críticas.

En una de sus últimas publicaciones públicas, realizada el pasado 11 de noviembre a las 6:54 p. m., Juan Felipe compartió una publicación que decía: “Tener una novia gordita no es para hombres débiles” , agregando su propio comentario: “Obvio no es para débiles, toca tener mucha fuerza para no terminar aplastado XD” . Este tipo de comentarios, cargados de tono irónico y burlesco, eran frecuentes en su cuenta.

Otro ejemplo de estas publicaciones fue el 28 de octubre, cuando escribió: “Por culpa de manes tan necesitados hay gordas con el ego de CR7”, acompañado de un emoticón de payaso. Publicaciones como estas han sido interpretadas como un rechazo hacia las mujeres de talla grande. En otra ocasión, el 2 de julio, compartió un dibujo de una mujer de talla grande con la frase: “No gordas en mi Face”.

Estas publicaciones, ahora virales, han generado controversia entre los usuarios de redes sociales. Algunos aseguran que reflejan una conducta problemática y una forma de discriminación.

Sin embargo, otros piden respeto hacia su memoria. “A los 21 años uno ya es consciente de lo que hace” , comentó un usuario. Mientras tanto, otro afirmó: “Muchos tenemos una forma de pensar diferente, pero sea lo que sea que haya pasado, lastimosamente las dos partes tuvieron un error”.

Algunas de las recientes publicaciones en el Facebook que sería de Juan Felipe Rincón, hijo del general de la Policía William Rincón /Fotos: captura de pantalla Facebook Juan Felipe Rincón

Primer capturado en caso de muerte de Juan Felipe Rincón negó su responsabilidad

En el marco de la investigación, una persona identificada como Andrés Camilo Sotelo ha sido capturada. Sotelo habló con Caracol Radio y negó haber disparado un arma durante la confrontación que terminó con la muerte de Juan Felipe. “El arma que aparece en el video no era letal, era de balines”, explicó, y agregó que las cámaras de seguridad muestran cómo esta se rompe tras golpear a la víctima en la cabeza.

El caso sigue en desarrollo y ha polarizado la opinión pública. Mientras algunos usuarios condenan las actitudes expresadas por el joven en sus redes, otros insisten en que es momento de dejarlo descansar en paz.

El perfil de Juan Felipe, creado en marzo de 2021, acumulaba más de 4,800 amigos y 1,555 seguidores. Además de las publicaciones polémicas, también destacaba su pasión por las motos y su descripción de sí mismo como creador de contenido en YouTube.