Escabroso encuentro en Melgar: cuerpo de una mujer flotaba en el río Sumapaz

El pasado miércoles fue informado el hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer en el río Sumapaz, el hallazgo lo dieron a conocer las autoridades que se hicieron cargo de la búsqueda, según el mayor Luis Fernando Vélez, director de la Defensa Civil Seccional Tolima: “Se logra recuperar el cuerpo de una mujer de aproximados 30 años, que se encontraba en el río Sumapaz, en la finca Guayabal“.

El personal que acudió al sitio hizo entrega del cadáver a la Policía , quien fue la encargada de hacer el respectivo levantamiento: “Nuestros voluntarios acudieron al sitio con el apoyo de maquinaria amarilla del sector, se ingresó a la parte del río donde estaba el cuerpo, se logró la extracción para entregarlo a personal de la Policía que hizo el levantamiento”, indico Velez.

Los restos mortales de la mujer fueron entregados a Medicina Legal, específicamente a la morgue de dicho ente en el municipio de Melgar, quienes serán los encargados a través de la necropsia de esclarecer el motivo de las lesiones y determinar la causa del deceso, por ahora se desconoce la identidad de la fallecida.

El mayor Vélez aprovechó el desafortunado hallazgo para dar algunas recomendaciones para evitar accidentes en temporadas de lluvia: “Si se van a bañar no alejarse de la orilla o usar salvavidas o tener una cuerda con un neumático inflado, no ir solo, no ingerir bebidas alcohólicas y tener cuidado con los niños y personas de la tercera edad”.

La investigación avanza y ahora serán las autoridades pertinentes quienes darán detalles de los hechos e intentaran aclarar el suceso y sobre todo poder identificar la identidad de la mujer para dar la noticia a sus allegados.

