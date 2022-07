"Me están violando mis derechos": el ruego de Yhonier Leal a abogado español para que lo defienda

Yhonier Leal actualmente enfrenta un juicio en el que se expondría a una larga condena por la muerte de su hermano Mauricio Leal y su madre Marleny Hernández, tras ser señalado por la Fiscalía de homicidio agravado y ocultamiento de material probatorio.

Mediante una carta escrita a mano dirigida a Javier Vasallo Rapela, un penalista que ha tomado a cargo varios casos de famosos en España, Yhonier Leal le insistió en que lo ayudara en su defensa, según él, porque le estaban violando los derechos.

Publicidad

Además, Yhonier escribió que el tema mediático ha llegado muy lejos y que siente una fuerte presión para preparar la defensa ante su juicio y los años de condena que debe pagar.

“Sé de su excelente labor en España y por eso me dirijo a usted con mucho respeto y fe para solicitar a usted la colaboración en mi caso, ya que aquí en Colombia me están violando mis derechos fundamentales, nos presionan para que las audiencias sean rápidas con el fin de entorpecer el trabajo de mi abogada", dice el inicio de la carta.

Y agrega: "Siento que me quieren condenar sin darnos espacio para preparar mi defensa, siento que el tema mediático ha llegado demasiado lejos y por esto creo que atropellan mis derechos. Solo deseo que usted me ayude si es necesario por instancias internacionales ya que aquí en Colombia no tengo garantías”, dice la carta del prisionero Jhonier Leal.

Al respecto, el penalista le respondió y aseguró que va a hacer parte de la defensa, apoyando a la abogada a cargo del caso, comentando a su vez que lo hace porque conoció el hecho y le agradó por lo que se enfoca en su labor jurídica.

Publicidad

“Te comunico que me ha llegado tu carta manuscrita hoy día 28 de julio… Te confirmo que voy a aceptar el colaborar directamente con tu defensa procesal en Colombia, que es la compañera Ana Julieth Velásquez”, expresó el abogado por medio de un video.

El próximo 5 de agosto se llevará acabó la audiencia en la que se presentarán todas las pruebas de la defensa y de acusaciones.