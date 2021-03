Nilson Díaz cambió su versión: dice que Sara Sofía Galván está muerta y que la lanzaron a un caño

En un nuevo reporte de Noticias Caracol revela detalles de la investigación y ahora nuevas versiones sobre lo que sucedió con la pequeña Sara Sofía Galván , quien se encuentra desaparecida y en los próximos días cumpliría dos años.

Se conoció que Nilson Díaz, expareja sentimental de Carolina Galván y madre de la niña, ambos capturados días atrás, cambió su versión del caso y admitió que la pequeña no salió viva de la casa, que se ahogó y después fue arrojada al río Tunjuelo de Bogotá.

Sin embargo, hasta el momento ninguna de las versiones dadas por los implicados dan claridad sobre quién fue la persona que, supuestamente, la arrojó el 27 de enero al caudal.

Yohanna Jiménez, defensora de los niños, habló en Noticias Caracol y cuestionó la demora de las autoridades como el ICBF para emprender la búsqueda de la menor y actuar en este caso donde sus derechos estaban siendo vulnerados.

“Fue al ICBF, al centro zonal de Kennedy y alertó a un funcionario que Sara Sofía estaba desaparecida y la respuesta de este funcionario, según Xiomara, fue que como estaba con la mamá no pasaba nada y que como no aportaba una dirección no podían hacer nada. Adicionalmente, que como estamos en pandemia, no están atendiendo presencialmente”, reveló Yohanna.

También hizo un llamado a toda la comunidad y a impulsar el hashtag #YoBuscoASaraSofía para hallar a la niña.