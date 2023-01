Por medio de las redes sociales casi que todos los días se dan a conocer agresiones sexuales en Transmilenio y en esta oportunidad la víctima fue la reconocida periodista de CityTV, María Fernanda Díaz Granados.

Por medio de la red social de Twitter la joven contó todo lo que vivió debido a tres hombres que la intimidaron en una de las estaciones con palabras obscenas y hasta llegándole a mostrar las partes íntimas.

La periodista comenzó contando: "Todos los días, por mi trabajo, conozco muy de cerca casos de inseguridad y acoso sexual en el transporte público en Bogotá. Hoy puedo confirmar que ser mujer es insostenible en esta ciudad. Hoy me sentí tan temerosa y vulnerable en una estación de TransMilenio".

"Me gritaban, entre otras cosas, frases como: «ven a mamarme el huevo», mientras me mostraban sus partes íntimas. Se reían y disfrutaban verme intimidada", continuó relatando la joven.

María Fernanda Díaz Granados intentó grabar a los 3 hombres con su celular de manera disimulada, pero no logró obtener más registros pues "me daba miedo sacar mi teléfono".

La joven siguió reflexionando sobre la terrible situación que vivió: "En menos de un segundo se me pasaron muchas cosas por la cabeza. Indignación, miedo, asco. Pero la más importante: tengo una mamá que me espera en casa. Una mamá como miles a las que sus hijas llegaron maltratadas, violadas o incluso, no llegaron nunca".

Finalmente, la periodista hizo un llamado a las autoridades hablando de la inseguridad: "Es desgastante ser mujer en este mundo en el que vivimos. Quise buscar a mi alrededor y no vi un solo policía. ¿cuándo iremos a entender que en esta ciudad la inseguridad no tiene horarios?…".

"Yo seguramente no volveré a tomar un bus a esa hora y en esa ruta, pero ¿y las otras mujeres que no tienen más opciones? NO ESTAMOS SEGURAS!!!! @SeguridadBOG @TransMilenio @PoliciaBogota", concluyó María Fernanda Díaz Granados.

— María Fernanda Díaz Granados (@MafeDiazGdosP) January 19, 2023

