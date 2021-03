Video: colombiano residente en Londres denunció que fue víctima de un brutal ataque racista

Un hombre colombiano residente en Londres , identificado como Freddy Bueno Romero, se hizo viral luego de que denunciara a través de un video en redes sociales , que fue golpeado y arrollado por un carro en medio de un ataque racista.

Freddy cansado de la ciudad y recomendado por un amigo, se trasladó a otra parte de Londres donde había bastante vegetación y animales como él tanto deseaba. Sin embargo, no esperaba encontrarse con personas violentas y racistas.

Así lo dijo la víctima: “Yo vivía en Londres, pero mi anhelo era salir al campo. Un amigo me llevó y me dijo que estaban alquilando en una caravana afuera. Me gustó el sitio porque pasa un río, hay vegetación y animales. Entonces, el 26 de febrero me trasladé para allá”.

Asimismo, relata que todo iba bien y transcurrieron varios días en su nuevo hogar, hasta que el 12 de marzo, unos sujetos lo atacaron cuando iba de regreso a casa en una bicicleta.

“Venía un carro en reversa y yo pasé al ladito. Más adelante, ya estaba avanzando para llegar a la casa cuando ellos me atravesaron ese carro y me sacaron de la carretera. Yo me caí. Se baja un tipo y me pega un puño en la cara”, expresó Freddy.

Tras el golpe, por si fuera poco, se bajan más hombres que pretendían también golpearlo. La víctima por temor trató de huir, pero estos no tuvieron compasión y lo arrollaron.

“Ya se bajaron los otros dos tipos en son de atacarme. Yo dejé la bicicleta a un lado, el maletín y un bolsa con unas compras. Estaba buscando que no me golpearan. Otro se fue hasta el fondo de la calle, encendió el carro, se vino en velocidad y me embistió”, agregó.

Por ahora, Freddy Bueno Romero se recupera en un hospital de las graves lesiones que le ocasionaron los tres hombres.

Desde allí hizo el video que se hizo viral , en el que exige que este caso no quede en la impunidad, pues dice que se trataba de un ataque racista debido a las palabras que le gritaban mientras lo golpeaban.