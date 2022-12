Una joven, indentificada como Laura Daniela Quintero, denunció intento de violación cuando viajaba en la localidad de Rafael Uribe Uribe en Bogotá. La mujer tomó el vehículo para dirigirse rumbo al barrio Quiroga, pero en la mitad del camino el conductor dejó que otro pasajero se subiera en la parte de atrás del carro.

El hombre que abordó el vehículo la amenazó con un destornillador y en cuanto la vio que pasó una patrulla cerca, intentó taparle la boca, pero la joven aprovechó para reaccionar, forcejear y quitarle la herramienta.

"Pues yo no lo vi sospechoso, yo no lo vi nada raro. Cuando veo que para y se montó un señor con un destornillador y me rapa el celular", dijo la víctima.

En medio del desespero, la joven logró abrir la puerta y se tiró del vehículo, pero el delincuente la agarró y arrastró varios metros sobre el pavimento.

La joven resultó con heridas y contusiones en brazos, piernas y glúteos. La Policía tomó su testimonio y le hace acompañamiento en el caso.

